Обама обсудит убийства полицейских в Далласе с руководителями силовых структур
14:44, 12 июля 2016Мир
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Президент США Барак Обама обсудит с руководителями силовых структур факт вооруженного нападения на полицейских и их убийств в Далласе.
REUTERS
Кроме этого, представитель Белого дома Джош Эрнест отметил, что Барак Обама по приглашению мэра Майка Роулигнса отправится в Даллас, чтобы принять участие в мероприятиях в память о пятерых полицейских, убитых на прошлой неделе во время протестного марша, передает "Анадолу".
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Барака Обаму в этой поездке будут сопровождать его супруга Мишель Обама, вице-президент Джо Байден и некоторые конгрессмены.
«Президент выступит на церемонии гражданской панихиды», - сообщил пресс-секретарь, добавив, что ожидается также выступление бывшего президента США Джорджа Буша, который проживает в Далласе.
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