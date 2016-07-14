"Исламское государство" сбило сирийский военный самолет - Reuters
16:14, 14 июля 2016Мир
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"Исламское государство" сбило сирийский военный самолет возле города Дейр Аль-Зор.
REUTERS
Об этом заявили в Сирийском центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Reuters.
Также агентство Amaq показало видео, на котором видны обломки самолета и тело якобы пилота в военной форме и белой каске.
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Отмечается, что боевики "Исламского государства" сбили самолет примерно в 3 км на северо-запад от военного аэродрома в Дейр Аль-Зор.
На данный момент ИГИЛ контролирует большую часть восточной провинции Дейр Аль-Зор.
Напомним, в конце апреля в Сирии к юго-западу от Дамаска разбился военный самолет.
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