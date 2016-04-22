В Сирии под Дамаском разбился военный самолет

Об этом сообщили в Сирийской обсерватории по правам человека, передает Reuters.

На данный момент неизвестно, потерпел самолет крушение из-за технических проблем или был сбит.

Кроме того, судьба пилота также остается неизвестной.

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Сообщается, что перед катастрофой самолет пролетал на контролируемой боевиками ИГ территорией.

Ранее, по информации издания, боевики ИГИЛ заявляли, что сбили военный самолет, но подтверждения пока не было.

Напомним, 12 апреля ударный вертолет Ми-28Н Воздушно-космических войск России разбился в Сирии.