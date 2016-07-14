Онищенко может получить статью за госизмену, если будет искать "выходы на Кремль" - Холодницкий

Об этом он заявил в интервью изданию "Новое время".

"Буквально перед интервью стало известно, что он опять в Москве. Перемещается: Москва - Вена, Вена - Москва. Нормально все у него. Появилась информация, что Онищенко ищет выходы на Кремль. Успехов ему. Есть 111-я статья про госизмену. Рады будем ее добавить, если подтвердятся такие факты", - сказал Холодницкий.

Читайте такжеВасилишина арестовали до 3 сентября

Несмотря на то, что Онищенко на данный момент не могут задержать, следствие продолжается. Кроме него, задержаны еще 12 человек - соучастники так называемой "газовой схемы". Другие в розыске.

По словам Холодницкого, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества в зависимости от "роли каждого".

Читайте такжеАссоциация адвокатов просит Раду вызвать на отчет Сытника и Холодницкого

По мнению антикоррупционного прокурора, пока не снимут с депутатов их неприкосновенность, "все будут сбегать".

"Скоро будет 20 лет, юбилей, как мы снимаем депутатскую неприкосновенность. Насколько я помню, это длится с 1998 года - с третьего созыва. Все говорят, что этот иммунитет нужно снять, не снимают, а потом обвиняют нас - САП, НАБУ - в том, что подозреваемый бежит. Это мы, как граждане, инициировали этот иммунитет, и НАБУ не может его снять", - отметил Холоницкий.

Как сообщал УНИАН, Онищенко подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с крупнейшей в Украине газодобывающей компанией «Укргазвыдобування».

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Антикоррупционное бюро уже задержало 12 подозреваемых по этому делу. 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

В настоящее время Онищенко находится за пределами Украины. 12 июля в Генпрокуратуре сообщили, что Онищенко объявят в международный розыск, если он не явится на допрос по повторному вызову.

Полное интервью читайте в свежем номере издания "Новое время"