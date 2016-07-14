"Исламское государство" подтвердило гибель одного из лидеров группировки

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство, связанное с террористической группировкой.

США еще в марте сообщали, что Омар аш-Шишани погиб в результате воздушного удара США в Сирии.

Но это первое подтверждение его гибели со стороны самих боевиков ИГ.

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Напомним, о возможной ликвидации террориста близ сирийского города Аль-Шаддади США сообщили 8 марта. Однако в те дни информация о его гибели не подтвердилась, сообщалось, что он был ранен и госпитализирован в Ракку.

В прошлом году Вашингтон предложил вознаграждение в 5 миллионов долларов за информацию об аш-Шишани, также известном как Умар-Чеченец. По данным американских спецслужб, он был в ИГ так называемым «министром войны».

Позже, пресс-секретарь Пентагона Питер Кук подтвердил, что в пятницу, 4 марта, американцы провели воздушную операцию с целью ликвидации одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Омара аш-Шишани.