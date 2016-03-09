Пентагон подтвердил проведение авиаудара с целью ликвидации одного из лидеров ИГ

О результатах авиаудара Кук не проинформировал, передает Лента.ру. «Министерство обороны продолжает проводить оценку результатов работы», — говорится в сообщении.

Кук напомнил, что Тархан Батирашвили, он же аш-Шишани, а также известный как «Умар-чеченец», был одним из высокопоставленных командиров ИГ и члена совета в самопровозглашенной столице Ракке на территории Сирии. Он занимал ряд высших постов в ИГ, в том числе был «министром войны».

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В тот день, когда проводилась операция, аш-Шишани был командирован в Шаддади, чтобы «придать уверенности боевикам ИГ после ряда стратегических поражений».

«Его возможное устранение с поля боя может негативно повлиять на способность ИГ вербовать иностранных боевиков, особенно из Чечни и кавказского региона, и ухудшить способность ИГ координировать атаки и оборонять свои цитадели, такие, как сирийская Ракка и иракский Мосул», — сказал Кук.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года Пентагон опроверг информацию о поимке одного из главарей группировки "Исламское государство" Абу Омара аш-Шишани американским спецназом.