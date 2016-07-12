Сандерс официально поддержал Клинтон в борьбе за пост президента США

Об этом он заявил, стоя бок о бок с ней во время выступления в Портсмуте, штат Нью-Гемпшир, во вторник, 12 июля, сообщает DW.

Сандерс отметил, что его "политическая революция" будет продолжаться, однако именно Клинтон получила поддержку достаточного количества делегатов для номинации официальным кандидатом от Демократической партии. "Она будет демократическим номинантом в президенты. И я намерен сделать все возможное, чтобы она стала следующим президентом США", - отметил Сандерс.

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Напомним, праймериз завершились около месяца назад. Основные соревнования в лагере Демократической партии шли между Клинтон и Сандерсом. И хотя экс-госсекретарь заручилась поддержкой достаточного количества голосов для победы на выборах, окончательное решение относительно официального кандидата будет вынесено на съезде политсилы в конце июля.

Сандерс ранее обещал продолжить бороться до самого съезда, ведь часть избирателей, в поддержку которых рассчитывает Клинтон, - так называемые суперделегаты - имеет право изменить свое мнение до принятия окончательного решения. Впоследствии он сказал, что будет голосовать за свою соперницу на выборах.

Впрочем, в рядах Демократической партии звучали призывы к Сандерсу официально поддержать Клинтон, чтобы дальнейшая борьба не играла на руку единому кандидату от республиканцев - Дональду Трампу.