Канцлер ФРГ и президент Польши обсудили ситуацию вокруг Грузии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Польши Лех Качиньский обсудили ситуацию вокруг Грузии в преддверии заседания Совета ЕС, который будет посвящен этой проблеме. Как сообщили в канцелярии польского президента, Л.Качиньский и А.Меркель сошлись во мнении относительно необходимости отправки европейской гуманитарной миссии в Грузию, а также выразили приверженность усилиям французского президента Николя Саркози в урегулировании кризиса, передает Associated Press со ссылкой на польские СМИ.

1 сентября, напоминает РосБизнесКонсалтинг, лидеры стран ЕС встретятся в Брюсселе для обсуждения ситуации вокруг Грузии. Несмотря на то что европейские страны в один голос осудили решение Москвы признать государственный суверенитет Абхазии и Южной Осетии, на предстоящем саммите не будет предпринято шагов по введению санкций в адрес РФ. Это подтвердил накануне один из высокопоставленных французских дипломатов. По мнению многих европейских политиков, введение санкций в адрес России будет экономически нецелесообразным для самой Европы.

У европейских лидеров пока нет общей позиции по тому, какие действия следует предпринять в ответ на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Польша и страны Балтии настаивают на более жесткой реакции, тогда как Франция и Германия не торопятся говорить о возможных карательных мерах.