Госдеп США возобновит расследование в отношении Клинтон по делу об электронной переписке

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на официального представителя Госдепа Джона Кирби, передает РБК.

Он сказал, что расследование возобновится, поскольку Министерство юстиции США не осуществляет уголовное преследование Клинтон. Кирби отметил, что в отношении Клинтон все еще могут быть введены «административные санкции».

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По словам Джона Кирби, цель ведомства — сделать результаты внутренней проверки «максимально прозрачными».

Агентство уточняет, что Госдеп приостановил свою проверку в апреле, чтобы не мешать расследованию ФБР.

Ранее УНИАН сообщал, что ФБР будет рекомендовать Департаменту юстиции не возбуждать уголовное дело в отношении кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом директор ФБР Джеймс Коми отметил, что "прецедент возможного нарушения Устава в отношении секретной информации" имел место.

Как известно, скандал с электронной почтой Клинтон получил огласку в марте прошлого года. В то время она занимала пост секретаря. Возможное уголовное производство по этому поводу американские СМИ называли одним из наибольших препятствий на пути Клинтон к номинации от Демократической партии, а также к президентскому креслу.

В сентябре Клинтон публично извинилась за использование для служебной переписки частного сервера, а также обещала опубликовать письма.