Эйфелеву башню закрыли из-за беспорядков футбольных фанатов

15:24, 11 июля 2016
Мир
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Доступ публики к главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башне закрыт в связи с беспорядками во время финального матча на Чемпионате Европы по футболу 

REUTERS

Решение закрыть посетителям доступ к башне было принято из соображений безопасности, передает Росбалт.

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Ранее сообщалось, что вблизи башни хулиганы поджигали урны для мусора, транспортные средства и закидывали полицейских бутылками и другими предметами. Для усмирения хулиганов полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков были арестованы не менее 40 человек. 

Как сообщал УНИАН, вчера состоялся финальный матч Евро-2016, в котором французская сборная проиграла Португалии.

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