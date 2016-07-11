Эйфелеву башню закрыли из-за беспорядков футбольных фанатов

Решение закрыть посетителям доступ к башне было принято из соображений безопасности, передает Росбалт.

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Ранее сообщалось, что вблизи башни хулиганы поджигали урны для мусора, транспортные средства и закидывали полицейских бутылками и другими предметами. Для усмирения хулиганов полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы. В ходе беспорядков были арестованы не менее 40 человек.

Как сообщал УНИАН, вчера состоялся финальный матч Евро-2016, в котором французская сборная проиграла Португалии.