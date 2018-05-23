К чему может привести признание независимости Абхазии и Южной Осетии?

Вчера президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Какие последствия будет иметь решение Кремля для международной политики? Как это повлияет на место России в международном сообществе? Об этом УНИАН расспросил экспертов

РЕЗУЛЬТАТЫ НАСТРОЕНИЙ В ЕВРОПЕ МЫ УВИДИМ ОЧЕНЬ СКОРО

Признание Россией независимости отдельных территорий Грузии – Абхазии и Южной Осетии – сегодня не имеет юридических последствий для статуса этих непризнанных территорий. Потому что для этого нужно, конечно, широкое международное признание. Сегодня такое решение поддержал ХАМАС (палестинские боевики) и Виктор Янукович, пока о другой поддержке я не слышал.

Что касается других последствий. Они связаны с тем пределом, до которого готова идти Россия, в нарушении норм международного права. Ведь сегодня, в сущности, есть два этапа в Грузии: первый касался военного столкновения Грузии с Южной Осетией, потом Грузии и России, а второй этап начался с отказа России вывести войска из Грузии и с момента признания независимости территорий Грузии. То есть Россия нарушила международное право в той части, которую сама поддерживала, – резолюцию ООН, где говорилось о территориальной целостности Грузии.

Дальше нарушение продолжается, призывы международного содружества не срабатывают, потому, конечно, это реальный вызов не только международно-правовой системе, но и международному содружеству.

Россия уже сегодня находится в дипломатической изоляции. Не думаю, что зайдет слишком далеко и будет какая-то международная изоляция, но, думаю, что решение саммита первого сентября ЕС покажет, не слишком ли неосмотрительной была позиция Российской Федерации в ставке на фактор силы.

Поэтому, думаю, есть две группы последствий. Первая: сегодняшние последствия – разбалансированная система - и она говорит о том, что в случае, когда одна из сторон конфликта - член Совета Безопасности ООН, в данном случае Россия, придти к разрешению конфликта этим инструментом очень сложно. Это некая мина замедленного действия под всю систему, которая последние десятилетия регулировала замороженные региональные конфликты.

Вторая – стратегические последствия. Они касаются того, что в будущем те, кто исповедует сепаратистские настроения, даже на территории самой России могут опять обращаться к этому примеру – действиям России в Грузии. То есть, думаю, в стратегическом смысле Россия поступила довольно неосмотрительно.

Возможно, такая ситуация приведет к более эффективной перестройке европейской системы безопасности. Конечно, это подтолкнет к обсуждению надежности России как партнера. Уже сегодня обсуждается вопрос доверия, ведь Россия пошла даже на нарушение тех договоренностей, которые были достигнуты с руководством Германии и Франции. И это настораживает лидеров этих стран.

То есть сегодня есть такие чувства, которые объединяют в Европе удивление, настороженность и готовность к более решительным действиям.

Думаю, что результаты этих настроений мы увидим очень скоро.

Каковы цели России? Россия, не будучи в состоянии конкурировать экономически, социально с ведущими центрами евроатлантических влияний, и только имея силовой фактор (ядерное оружие и армию), решила использовать этот фактор для того, чтобы изменить полет конкуренции. Пытаясь перевести конфликтную ситуацию в конкуренцию, Россия пытается достичь, как она думает, нового влияния в геополитике.

Но надежды на то, что она найдет в такой игре партнера со стороны стран Запада, вряд ли оправдаются.

Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии Украины при МИД Украины: ПРИЗНАНИЕМ КОСОВО МЕЖДУНАРОДНОЕ СОДРУЖЕСТВО ЗАГНАЛО СЕБЯ В ТУПИК Последствия очень печальны. И не для международной политики, а для международной безопасности, прежде всего.

К сожалению, первый шаг к дестабилизации международной ситуации сделали страны ЕС и США, когда признали Косово. Это собственно был тот бикфордов шнур, который может взорвать всю общеевропейскую безопасность, когда один из ключевых принципов международного права - право на территориальную целостность и суверенитет страны - был грубо нарушен.

Экспертной среде было давно понятно, сразу после признания Косово, что ситуация с международной безопасностью значительно ухудшится. Думаю, для России Косово было удачным прецедентом для реализации ее взлелеянных в мечтах планов. И теперь она может спокойно сказать: «Так почему Осетия и Абхазия не могут быть признаны?». То есть признанием Косово международное содружество загнало себя в тупик и теперь не может ссылаться на международное право. И мы видим, какая вялая реакция международного сообщества на эти действия и даже откровенную агрессию России против Грузии.

Теперь, безусловно, территориальная целостность стран будет поставлена под сомнение. Международное право, как основной регулятор отношений между странами, будет вновь и вновь подвергаться сомнению. А если нет международного права, то какие еще регуляторы могут быть между странами?! Таким регулятором является только военная сила - и Россия это показала на Кавказе. Потому, конечно, это мощный толчок для сепаратизма, прежде всего, внутреннего. Регионы, тяготеющие к самостоятельности, будут искать себе спонсоров за рубежом – страны, которые заинтересованы в дестабилизации своих соседей, имеющих те или иные претензии к ним.

Теперь инспирация сепаратизма будет использоваться в других странах как очень распространенное средство силовой политики государств. Эта тенденция может привести к международному хаосу, она очень опасна. И не только для Грузии, как это сейчас выяснилось, но и для нас, и даже для западных стран, имеющих проблемы с сепаратизмом.

Если международные силы не смогут найти противостояния такому сепаратизму, то тогда может быть непредсказуемая ситуация. И тут может быть большая угроза для Украины, поскольку мы уже знаем о попытках создать так называемый «писюар» – тенденции в Крыму к сепаратизму, которые были собственно нивелированы в 94 году, могут обостриться с новой силой.

Но я не думаю, что и для России это выход, потому что она только что покончила с чеченской войной. Россия сама составлена словно из лоскутков - разных автономий, регионов. И как бы не выстраивал путинский режим вертикаль власти, все равно противоречия сохраняются в самой России. Потому это и угроза целостности и самой России.

К сожалению, руководство России приступило к своему взлелеянному в мечтах плану – «восстановлению» границ России в пределах СССР таким вот образомт.

Конечно, это не добавит авторитета России. Думаю, что сейчас авторитарный режим России показал свое истинное лицо. И западные демократии, если они больше заботятся о демократических ценностях, а не о российском газе, конечно, должны принять меры, которые могут привести к международной изоляции России.

Во-первых, НАТО уже выразило свою позицию и прекратило сотрудничество с Россией. ЕС еще питает надежду на то, что Россия покажет еще свое демократическое лицо. Что абсолютно напрасно.

А США сейчас находятся в такой ситуации, когда у них свои выборы, будет происходить передача власти, то есть они больше заняты своими внутренними проблемами, чем международными.

Что касается ООН, то эта организация в очередной раз подтвердила свою абсолютную недееспособность. В силу того механизма, который был, возможно, продуктивным для времен холодной войны, но теперь, когда Россия, будучи постоянным членом Совбеза, имеет право заблокировать любое решение, а значит решение не будет принято...

То есть здесь должно быть сплочение всего международного сообщества, в рамках всех ведущих международных организаций, чтобы не допустить последующей эскалации международной дестабилизации, движущей силой которой стала сама Россия.

Думаю, что членство России в Большой восьмерке должно быть поставлено под большой вопрос. Должны быть выражены теперь позиции ведущих международных организаций и, прежде всего, ведущей организации в области международной безопасности.

Иван Попеску, член постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы: РОССИЯ ПОСТУПИЛА ТАК, КАК В СВОЕ ВРЕМЯ ПОСТУПИЛИ США

То, что произошло на Кавказе, напрямую связано с тем, что произошло на Балканах. Признание Косово – автономного края в составе Сербской республики – повлекло тот толчок, который поставил под сомнение хельсинкские договоренности, когда на первый план выдвигается принцип суверенитета, неприкосновенности границ, а принцип права народов на самоопределение- на втором месте.

Россия поступила так, как в свое время поступали США. То есть как только где-то интересы американских граждан были затронуты, то они применяли силу. А здесь погибли граждане России, а также ее миротворцы...

Когда возникла проблема Косово, то для решения проблемы были задействованы силы НАТО. И не только на территории Косово, и не только в отношении военных объектов, а также в отношении мирных объектов. В итоге был создан прецедент. Когда Косово в одностороннем порядке объявило о независимости, несмотря на то, что не было резолюции Совета Безопасности ООН, многие западные страны поспешили признать Косово.

Поскольку это во второй раз повторяется, то международное сообщество должно задуматься: а что будет дальше? А дальше нужно делать все для того, чтобы решать вопрос мирным путем.

Вспомните, что в Черном море концентрируются корабли НАТО. Вы видите, какие маневры совершает российский ЧФ?! В том числе тот, который базируется в Севастополе. Вы слышите, какие заявления звучат?!

Это пока борьба на идеологическом, информационном уровне... Думаю, все понимают, что может наступить новый этап холодной войны.

Какую позицию следовало бы занять Украине? Для Украины стратегическими партнерами являются все наши соседи. Это и ЕС, и Россия, и Грузия. По крайней мере так было до начала этих событий. И Украине следовало бы быть одним из инициаторов поиска компромисса. Однако руководство Украины заняло одностороннюю позицию. Нужно понимать, что Россия - стратегический партнер, и не только в вопросе газа... Думаю, в Верховной Раде будет очень жесткая борьба, однако в конечном итоге нужно будет принимать решение в интересах Украины.

Опрашивала Ксеня Лесив