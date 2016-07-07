"Отнестись с пониманием": в Беларуси заявили, что не считают угрозой новые батальоны НАТО в Балтии и Польше

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, сообщает БЕЛТА.

"Относительно перспектив размещения новых контингентов войск НАТО в прибалтийских странах и Польше. Конечно, мы не приветствуем размещение дополнительных военных контингентов на территории наших соседних стран. Мы можем понять логику наших партнеров, почему они это делают, хотя не поддерживаем эти шаги. Мы не рассматриваем это как прямую угрозу нашей безопасности. Мы рассматриваем это как определенные вызовы в военной сфере, на которые мы тоже должны отреагировать", - сказал Макей.

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Вместе с тем министр отметил, что Беларусь не такая большая страна, чтобы обязательно принимать какие-то радикальные меры по наращиванию своего военного потенциала в ответ на эти действия, однако государство будет следить за развитием ситуации.

"Самое важное сейчас, как нам кажется, не зацикливаться на том, чтобы наращивать вооружение по одну и другую сторону границы и тем самым способствовать дальнейшему росту напряжения", - считает министр.