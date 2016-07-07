Правительство Германии дало согласие на продажу вооружений Саудовской Аравии

Министр экономики Зигмар Габриэль проинформировал Бундестаг о соответствующеем решении Совета безопасности ФРГ, принятого за закрытыми дверями, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Поставки оружия Саудовской Аравии подвергаются критике за нарушения прав человека в этой стране. С другой стороны, Эр-Рияд является союзником Запада в борьбе с терроризмом, в частности с экстремистской группировкой "Исламское государство". Канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер выступили в поддержку соглашения.

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Немецкое правительство также одобрило ряд других соглашений о поставках оружия: Египет получит субмарину и 32 торпеды, Кувейт и Оман - бронетранспортер Fuchs 2 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Wisent 2.

Также 6 июля правительство утвердило отчет об экспорте вооружений за 2015 год. Согласно этому документу, за отчетный период Берлин выдал разовые разрешения на продажу оружия на 7,86 миллиарда евро - почти вдвое больше, чем годом ранее (3,97 миллиарда в 2014-м). Кроме того, было выдано 119 так называемых общих разрешений (на экспорт в страны ЕС и НАТО) - на сумму в 4,96 миллиарда евро.