В Турции рассчитывают на 750 тысяч туристов из России в этом году

Об этом, как сообщает издание TurizmdeBuSabah, заявил глава Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморского региона страны Юсуф Хаджисюлейман, передает Lenta.ru. По словам эксперта, он не надеется на восстановление в этом году прежнего потока туристов из России. Однако выразил мнение, что закрытие Египта для граждан РФ сделает Турцию более привлекательной.

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Хаджисюлейман также сообщил, что первые чартерные рейсы из России на курорты страны должны вылететь 7-8 июля.

О намеченном на 7 июля возобновлении нерегулярных воздушных перевозок между двумя странами ранее сообщило Генеральное управление гражданской авиации Турции. По данным ведомства, будут осуществляться в общей сложности 17 рейсов.

Разрешение на возобновление чартеров должно дать Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Напомним, россиянам разрешили покупать путевки в Турцию 1 июля. За сутки Турция стала самым популярным направлением по запросам туров среди россиян.