Турция за сутки стала самым популярным направлением у российских туристов

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей "Яндекса". За три дня, с 29 июня по 1 июля, количество запросов россиян по турам в Турцию увеличилось в четыре раза.

Читайте такжеВ Кремле рассказали о подготовке отмены ограничений на сотрудничество с ТурциейОдновременно такие направления как Крым и Сочи стали интересовать россиян втрое меньше. Таким образом, в настоящее время количество запросов по Турции в три раза превышает данный показатель по главным российским курортам вместе взятым.

За полдня количество предложений туроператоров по Турции в "Яндекс.Путешествия" выросло с 200 до 500 с лишним. В прошлом летнем сезоне, до введения запрета, их было около тысячи.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал указ оснятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Он был введен после того, как в ноябре 2015 года турецкими военными вблизи сирийско-турецкой границы был сбит российский бомбардировщик Су-24.