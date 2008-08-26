Буш рекомендует Медведеву не признавать Южную Осетию и Абхазию

В понедельник президент США Джордж Буш рекомендовал России не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

"Я призываю российское руководство выполнять свои обязательства и не признавать эти сепаратистские регионы", - говорится в заявлении американского лидера.

Ранее беспокойство по поводу обращения российских парламентариев к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии выразила канцлер Германии Ангела Меркель. "Это будет противоречить международному законодательству. Я полагаю, что российский президент не станет подписывать эту резолюцию, потому что это приведет к очень трудному и критическому положению в том, что касается территориальной безопасности Грузии", - пояснила она.

Несколько правительств европейских государств также призвали Медведева не признавать независимость двух самопровозглашенных республик, отмечает агентство. В ходе телефонного совещания лидеры стран "большой семерки" (Франция, Германия, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США) выразили тревогу в связи с возможным признанием и заявили о поддержке территориальной целостности Грузии.

Как сообщалось, в понедельник члены Совета Федерации и депутаты Госдумы России единогласно приняли обращения к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии и обратились к парламентам государств-членов ООН с аналогичным предложением. Руководство непризнанных республик неоднократно обращалось к РФ с соответствующей просьбой.

Между тем официальный представитель Белого дома, комментируя обращение россйиских парламентариев, заявил, что "статус двух грузинских регионов не может быть определен какой-либо одной страной", а должен обсуждаться на международном уровне при содействии ООН.