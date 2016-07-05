Обама предложит НАТО более тесно сотрудничать с Евросоюзом - СМИ

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации американского президента, передает РБК.

Такое предложение Обама может сделать из-за опасений о выходе Великобритании из Евросоюза, который может оказать влияние на безопасность Европы и создать проблемы для НАТО.

По словам источника газеты, предложение о более тесном сотрудничестве НАТО и ЕС давно является целью США, однако выход Британии из союза делает эту тему еще более актуальной.

Также издание напомнило, что европейские дипломаты ожидают предложения о рассмотрении вопроса о более тесной военной интеграции от Франции и Германии.