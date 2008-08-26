Германия говорит России: или Грузия, или газ

Германия призывала Россию ускорить отвод войск с территории Грузии, отметив, что, в противном случае, без содействия Европейского Союза России будет тяжело модернизировать газовую инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Томас СТЕГ, сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство France Presse.

Т.СТЕГ отметил, что Москве необходимо как можно скорее приступить к реализации плана мирного урегулирования из шести пунктов, выработанного при участии Франции. По словам Т.СТЕГА, Россия является важным, но не единственным поставщиком газа Германии.

Представители стран ЕС неоднократно критиковали Россию за то, что соглашение об отводе войск выполнено не до конца. С таким заявлением, в частности, выступила 24 августа федеральный канцлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ.

Россия ранее заявила, что завершила отвод войск 22 августа. Однако часть российских военнослужащих осталась на грузинской территории в качестве миротворцев.