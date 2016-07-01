"Портят фон": в России чиновник предложил увезти бездомных в вольер на время праздника
12:04, 01 июля 2016Мир
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Глава Советского района Улан-Удэ в Бурятии Андрей Тулонов выступил с предложением увезти всех бездомных в вольер на время бурятского международного фестиваля песенного искусства, народного творчества и спортивного мастерства.
По словам чиновника, бездомные «портят фон» праздника / BALTIKA.FM
Об этом сообщает FlashSiberia.
«Предлагаю наших дружинников привлечь. Возить их в вольер в Вахмистрово на три дня. Это просто невозможно, в центре города одни алкаши», - сказал он во время планерки в администрации.
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Тулонов также отметил, что бездомные «портят фон» праздника.
В мэрии города пояснили, что Тулонов «иногда резковат в высказываниях, и ему это можно простить».
Напомним, ранее другой российский чиновник предложил запретить школам праздновать Хэллоуин.
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