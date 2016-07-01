"Портят фон": в России чиновник предложил увезти бездомных в вольер на время праздника

Об этом сообщает FlashSiberia.

«Предлагаю наших дружинников привлечь. Возить их в вольер в Вахмистрово на три дня. Это просто невозможно, в центре города одни алкаши», - сказал он во время планерки в администрации.

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Тулонов также отметил, что бездомные «портят фон» праздника.

В мэрии города пояснили, что Тулонов «иногда резковат в высказываниях, и ему это можно простить».

Напомним, ранее другой российский чиновник предложил запретить школам праздновать Хэллоуин.