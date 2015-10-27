В России предлагают запретить школам праздновать Хэллоуин

Скандальный депутат Заксобрания Санкт-Петербурга и известный гомофоб Виталий Милонов направил письмо министру образования РФ Дмитрию Ливанову, в котором предлагает запретить празднование Хэллоуина в государственных образовательных учреждениях.

Об этом ТАСС сообщил во вторник помощник парламентария Илья Евстигнеев.

"Прошу вас рассмотреть возможность создания специализированных рекомендаций для всех, без исключения, государственных учебных заведений, запрещающих проведение Хэллоуина на подведомственной территории. Кроме того, прошу вас обязать преподавательский и педагогический состав провести воспитательные беседы с учащимися о вреде празднования Хэллоуина", - говорится в письме Милонова.

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По его мнению, костюмированные "праздники нечистой силы" наносят огромный удар по детской и юношеской психике". "Как правило, участники этих представлений, в театрализованной форме, проводят некие сатанинские "обряды" и подобные оккультные действия, пропагандирующие суицид, оккультизм, сектантство и агрессию", - отмечает парламентарий.

Милонов считает, что "подрастающему поколению подается негативный и, даже, во многом, разрушающий пример отрицания сакраментальных российских ценностей, основанных на уважении христианских традиций".

Ранее попытки запретить праздник предпринимались как в отдельных регионах, так и на федеральном уровне. Единых рекомендаций пока не выработано.

Хэллоуин отмечается 31 октября. Считается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Традиционный символ Хэллоуина - вырезанная из тыквы голова с зажженной свечой внутри - была призвана отгонять от дома злых духов. Большую популярность праздник получил в США и Канаде, куда его завезли выходцы из Шотландии и Ирландии. Впоследствии он распространился по всему миру.