Пентагон отменил запрет на службу транссексуалов в армии. 

Об этом сообщил министр обороны США Эш Картер, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он сообщил, что решение вступает в силу немедленно, и американские военные смогут открыто афишировать свою ориентацию и не могут быть уволены только из-за их гендерной идентичности.

Картер также сообщил, что в течение 90 дней буду выпущены путеводители для военачальников относительно того, как транссексуалы должны проходить медобследование. В течение одного года трансгендерам будет позволено присоединиться к вооруженным силам, добавил он.

Это решение фактические отменяет один из последних барьеров для службы в американской армии, отмечает Reuters. В 2011 году был снят запрет на службу для геев и лесбиянок.