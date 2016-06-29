Совет Федерации одобрил скандальные "антитеррористические поправки", теперь слово за Путиным

Сенаторы одобрили оба проекта. За принятие первого законопроекта проголосовал 151 сенатор и четверо воздержались, передает Дождь.

За второй законопроект проголосовал 141 сенатор, пять человек высказались против и еще девять — воздержались.

Антитеррористические поправки предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей "Несообщение о преступлении", а также ужесточить ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. Однако наиболее резонансной инициативой стало обязательство для операторов сотовой связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам.

Также поправки увеличивают сроки и штрафы по нескольким статьям, снижают возраст ответственности за преступления по ним до 14 лет и увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.

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Как сообщал УНИАН, поправки, разработанные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, были приняты Государственной думой 24 июня. В соответствии с ними ​данные, которые обяжут хранить операторов связи и интернет-компании, должны предоставляться правоохранительным органам без решения суда.

Поправки в "антитеррористический" пакет также обязывают "организаторов распространения информации в сети интернет" декодировать все зашифрованные сообщения пользователей. За отказ передать ФСБ "ключи" к зашифрованному трафику интернет-компаниям грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн руб.