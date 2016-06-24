Госдума приняла "антитеррористические поправки": теперь в России могут посадить за недоносительство

Согласно документу, увеличиваются сроки и штрафы по нескольким статьям, снижается возраст ответственности за преступления до 14 лет, передает Дождь.

Так, увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. В Уголовный кодекс также вводится статья "Несообщение о преступлении". Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до года.

Законопроект также обязывает операторов хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Речь идет о переписке, звонках и файлах, которыми обмениваются пользователи.

Одобренные поправки снижают с 16 до 14 лет возраст, начиная с которого человек подлежит уголовное ответственности за участие в массовых беспорядках, угон самолета, организацию незаконного вооруженного формирования и за несообщение о преступлениях.

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"Антитеррористический" законопроект внесли на рассмотрение еще в конце апреля 2016 года. В первоначальной версии он предлагал запретить выезд из страны гражданам России в том случае, если у них есть неснятая судимость за осуществление деятельности, сопряженной с террористической по статьям о захвате власти, насильственного удержания власти, вооруженном мятеже или преступлениям экстремистской направленности.

В четверг, 23 июня, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции исключил из законопроекта норму о лишении гражданства.

Из новой версии текста законопроекта исчезли принятые 22 июня во втором чтении нормы о том, что лица, имеющие два гражданства, будут лишаться гражданства России за поступление на работу в иностранные спецслужбы, а также в совершение террористических и экстремистских преступлений.

Кроме того, комитет Госдумы исключил из законопроекта положение, которое предлагало ограничить выезд за пределы России гражданам, имеющим судимость за террористические преступления.