По последним данным, в авиакатастрофе в Мадриде погибли 153 человека
08:50, 21 августа 2008Мир
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Найдены бортовые самописцы
В авиакатастрофе в аэропорту Мадрида, по последним данным, погибли 153 человека, спастись удалось лишь 19-и, сообщает радио «Свобода».
По словам очевидцев, самолет McDonnell Douglas MD-82 испанской авиакомпании Spanair, направлявшийся на Канарские острова, при попытке взлета в аэропорту "Барахас" съехал со взлетной полосы и загорелся.
Власти сообщают, что уже найдены бортовые самописцы.
Это самая крупная катастрофа в испанской гражданской авиации за последние 20 лет.
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