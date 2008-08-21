По последним данным, в авиакатастрофе в Мадриде погибли 153 человека

В авиакатастрофе в аэропорту Мадрида, по последним данным, погибли 153 человека, спастись удалось лишь 19-и, сообщает радио «Свобода».

По словам очевидцев, самолет McDonnell Douglas MD-82 испанской авиакомпании Spanair, направлявшийся на Канарские острова, при попытке взлета в аэропорту "Барахас" съехал со взлетной полосы и загорелся.

Власти сообщают, что уже найдены бортовые самописцы.

Это самая крупная катастрофа в испанской гражданской авиации за последние 20 лет.