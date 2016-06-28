В Европарламенте призывают "не подвести" Шотландию, которая хочет остаться в ЕС

Такое заявление во время выступления на внеочередной сессии Европарламента, которая была созвана из-за Brexit, сделал депутат от Шотландии Алин Смит, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Нам нужны холодные головы и горячие сердца. Но, пожалуйста, помните: Шотландия вас не подвела, и я умоляю вас, мои дорогие коллеги, не подведите Шотландию сейчас», - призвал он.

Зал, стоя, аплодировал этим словам.

Смит подчеркнул, что он - гордый шотландец и также гордый европеец.

«Я хочу, чтобы моя страна была интернациональной, кооперативной, экологической, европейской. Народ Шотландии вместе с народом Северной Ирландии и народом Лондона и еще многими людьми голосовали, чтобы остаться в нашей семье наций. Я требую этого статуса, и это необходимо уважать», - подчеркнул шотландский политик.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза.

В пользу Brexit высказались почти 52 процента британцев против – 48 процентов.Жители Шотландии, Северной Ирландии и Лондона в основном отвергли выход из ЕС, тогда как остальная часть Англии и Уэльс поддержали эту идею. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.