Сегодня в Варшаве подпишут соглашение об американской ПРО
09:15, 20 августа 2008Мир
1118
В церемонии участвуют Райс и Сикорский
Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС планирует подписать сегодня в Варшаве соглашение о размещении на территории Польши элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО).
С польской стороны в церемонии будет участвовать министр иностранных дел Радек СИКОРСКИЙ, сообщает радио «Свобода».
После подписания договор будет представлен на ратификацию в польский парламент.
Ранее формальное согласие на размещение в Польше десяти американских ракет-перехватчиков дал Кабинет министров страны.
Против размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии резко выступает Россия, считая, что такие действия наносят ущерб ее национальной безопасности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter