Сегодня в Варшаве подпишут соглашение об американской ПРО

Государственный секретарь США Кондолиза РАЙС планирует подписать сегодня в Варшаве соглашение о размещении на территории Польши элементов американской системы противоракетной обороны (ПРО).

С польской стороны в церемонии будет участвовать министр иностранных дел Радек СИКОРСКИЙ, сообщает радио «Свобода».

После подписания договор будет представлен на ратификацию в польский парламент.

Ранее формальное согласие на размещение в Польше десяти американских ракет-перехватчиков дал Кабинет министров страны.

Против размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии резко выступает Россия, считая, что такие действия наносят ущерб ее национальной безопасности.