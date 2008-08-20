Медведев обещает вывести войска из Грузии к 22 августа

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ проинформировал в телефонном разговоре своего французского коллегу Николя САРКОЗИ о ходе выполнения принятого решения об отводе российских войск с внутригрузинских территорий, сообщает пресс-служба главы российского государства.

Россия отведет часть военнослужащих из зоны грузино-югоосетинского конфликта во временную зону безопасности к 22 августа, пообещал Д.МЕДВЕДЕВ президенту Франции.

"К 22 августа, после завершения обустройства КПП и мест размещения, часть миротворцев будет отведена во временную зону безопасности, определенную решением Смешанной контрольной комиссии (по урегулированию конфликта) от 1999 года. Остальной контингент, приданный в усиление миротворцам, будет отведен на территорию Южной Осетии и в Россию", - цитирует пресс-служба Кремля слова президента РФ.