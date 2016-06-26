МИД Британии: Мы не обязаны немедленно объявлять о выходе из ЕС

Об этом главный дипломат заявил в прямом эфире канала ITV в воскресенье, 26 июня, передает ТСН.

По процедуре, после референдума Британия должна официально объявить Брюсселю о своем намерении выйти из Евросоюза, и страны-члены призвали Соединенное Королевство не затягивать этот процесс. Но Хэммонд отметил, что страна и так сейчас находится под давлением, однако "не существует четкого правила, которым бы регламентировалось время, когда делать официальное заявление по выход".

"Как четко заявил премьер (Дэвид Кэмерон – прим. ред.), это решение целиком и полностью зависит уже от его преемника после того, как тот придет к власти", - отметил министр.

Напомним, 23 июня Великобритания на референдуме поддержала Brexit - выход государства из Евросоюза. При явке в 72% населения - наиболее высокой с начала 1990-х годов - лишь 48% проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Социологические данные свидетельствуют, что сторона референдума, которая проиграла, это молодые образованные британцы, которые выступали за сохранение страны в Евросоюзе.

После обнародования результатов референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, который был главным противником Brexit, объявил о своей отставке.