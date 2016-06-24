Обама отреагировал на решение британцев выйти из ЕС

Об этом говорится в заявлении американского президента, обнародованном на сайте Белого дома в связи с результатами референдума о выходе Британии из ЕС.

"Соединенное Королевство и ЕС останутся незаменимыми партнерами США, даже если они начинают переговоры относительно их дальнейших отношений, чтобы обеспечить сохранение стабильности, безопасности и процветания Европы, Великобритании и Северной Ирландии и мира", - заявил Обама.

Президент США отметил, что жители Соединенные Королевства "сказали свое слово на референдуме", и Соединенные Штаты уважают их решение.

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"Особые отношения между США и Соединенным Королевством являются прочными, а членство в НАТО останется самым важным краеугольным камнем внешней политики, безопасности и экономической политики США. Так же как наши отношения с ЕС, который приложил много усилий, чтобы обеспечить стабильность, стимулировать экономический рост, распространение демократических ценностей и идей на всем континенте и за его пределами", - подчеркнул он.

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.