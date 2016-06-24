Представитель ЕС признала, что после Brexit прежних отношений с Британией уже не будет

Об этом, как передает собственный корреспондент УНИАН, говорится в заявлении Могерини, которое было распространено в Брюсселе.

"Расторжение отношений - не вариант, как и вести дела, как раньше. Наш Союз является лучшим путем, чтобы реагировать на потребности и ожидания наших граждан. Тяжелые времена требуют еще большего лидерства и решений, и еще большего единства. В единстве цели - наша сила, и нашим гражданам и всему миру нужен крепкий, как никогда, Европейский Союз", - заявила она.

Могерини указала, что вызовы, перед которыми стоит ЕС, "слишком давят на нас, чтобы мы смогли позволить себе институциональную неопределенность". "Именно поэтому мы будем двигаться вперед на основе наших общих ценностей и интересов, и поэтому мы будем продолжать работать для обеспечения безопасности и благосостояния наших граждан, для всеобъемлемости наших обществ и для более справедливого мира и мира с большим сотрудничеством", - подчеркнула верховный представитель.

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При этом Могерини заверила, что ЕС есть и будет "сильным игроком и надежным партнером для наших друзей по всему миру". "Мы будем продолжать действовать как сила мира, обеспечивать безопасность и быть убежденным сторонником международного сотрудничества", - подчеркнула она.

Как известно, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Британия была членом ЕС в течение 43 лет.