Генсек НАТО сделал заявление по итогам референдума в Британии

"Британцы решили покинуть Европейский Союз…я знаю, что позиция Соединенного Королевства в НАТО останется неизменной. Великобритания будет оставаться сильным и приверженным союзником по НАТО, продолжая играть свою ведущую роль в нашем Альянсе", - цитирует генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга пресс-служба Альянса.

По словам Столтенберга, на сегодня, когда "мы сталкивается с нестабильностью и неопределенностью", НАТО является важной, как никогда прежде, платформой для сотрудничества между европейскими союзниками, а также между Европой и Северной Америкой.

Генсек НАТО также отметил, что Альянс сохраняет свою приверженность к более тесному сотрудничеству с ЕС, над чем будут работать на Варшавском саммите в июле.

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"Мы будем расширять наше сотрудничество, потому что мы вместе более эффективны в поддержке наших общих ценностей и сохранении наших народов в безопасности", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.