Суд присяжных не нашел плагиат в песне Led Zeppelin "Stairway to Heaven"

Об этом сообщает Reuters.

Led Zeppelin заподозрили в копировании песни «Taurus» группы Spirit, которая вышла за несколько лет до «Stairway to Heaven». Пейдж в своих показаниях говорил, что был не очень знаком с композицией «Taurus», однако пояснил, что у него был альбом Spirit с этой песней.

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Иск подал Майкл Скидмор, доверительный собственник имущества покойного гитариста Spirit Рэнди Вульфа, известного как Рэнди Калифорния.

Разбирательство длилось неделю. Присяжные после двух дней обсуждений пришли к выводу, что гитарные рифы, звучащие в начале песни Led Zeppelin, не были похожи на те, что звучали в «Taurus».