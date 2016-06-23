ЕС создает новый орган для защиты границ

Предложение Европейской Комиссии относительно создания нового органа было поддержано во время переговоров представителей 28 стран-членов ЕС и Европейского Парламента (ЕП), которые состоялись в среду, 22 июня, сообщает DW.

Окончательно решение о создании нового органа на базе нынешнего агентства Frontex будет принято на заседании ЕП в Страсбурге в следующем месяце.

"Соглашение о создании Европейской пограничной службы и службы береговой охраны доказывает, что Европа в состоянии действовать быстро и решительно для преодоления общих вызовов", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

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В структуре новой службы будет 1000 постоянных работников. Кроме того, в рамках ее работы будет создан пул пограничников в количестве 1500 человек, которые в любой момент в течение нескольких дней смогут быть задействованы в любой точке ЕС. Предполагается, что государства-члены ЕС смогут запросить помощь новосозданного органа в случае чрезвычайных ситуаций. Новый орган станет количественным и качественным расширением базирующегося ныне в Варшаве Агентства по охране внешних границ Евросоюза Frontex.

Как сообщили в ЕК, целью создания нового органа является "интегрированный пограничный менеджмент", что означает возможность привлечения третьих стран, возвращения мигрантов в страны их происхождения, а также анализ рисков.

"Это не панацея, которая сможет решить кризис мигрантов, с которой столкнулся сегодня ЕС, или полностью восстановить доверие в пределах Шенгенской зоны, однако это первый шаг, который сейчас является крайне необходимым", - пояснил логику создания Европейской пограничной службы и службы береговой охраны Артис Пабрикс, председатель делегации ЕП во время переговоров про создание нового органа.