На греческом острове Хиос подрались афганские и сирийские мигранты

13:27, 01 апреля 2016
Мир
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На греческом острове Хиос произошла драка между мигрантами.

REUTERS

Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию острова. Как отмечает агентство, противостояние произошло между афганской и сирийскими группами.

В больницах с травмами различной степени тяжести находится 5 человек, пишет Европейская правда.

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Как сообщал УНИАН, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 141 тыс. 141 мигрант, при этом 444 человека погибли или пропали без вести, пытаясь достичь европейских стран.

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