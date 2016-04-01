На греческом острове Хиос подрались афганские и сирийские мигранты
13:27, 01 апреля 2016Мир
507
На греческом острове Хиос произошла драка между мигрантами.
REUTERS
Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию острова. Как отмечает агентство, противостояние произошло между афганской и сирийскими группами.
В больницах с травмами различной степени тяжести находится 5 человек, пишет Европейская правда.
Читайте такжеБеженцы нашли несколько альтернативных путей въезда в Европу после закрытия "балканского маршрута"
Как сообщал УНИАН, с начала года в Европу по Средиземному морю прибыли 141 тыс. 141 мигрант, при этом 444 человека погибли или пропали без вести, пытаясь достичь европейских стран.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter