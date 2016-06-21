В Сенате США обратились к ЕС с призывом продлить санкции в отношении России

Текст соответствующего письма опубликовала на своей странице в Facebook вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Мы призываем Европейский Совет продлить санкции ЕС против России в этом месяце. Согласно докладу ОБСЕ, как минимум, 122 украинских военнослужащих были убиты и более 700 получили ранения с момента объявления 1 сентября 2015 года соглашения о перемирии", – говорится в документе.

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В документе отмечается, что Россия не выполнила основных положений Минских соглашений, в том числе по отводу всех тяжелых вооружений и беспрепятственного и безопасного доступа СММ ОБСЕ.

Кроме того, в документе говорится о том, что "Россия должна освободить всех, кого удерживает в нарушение Минских договоренностей. Облегчение санкций может быть связано только с прогрессом со стороны РФ в реализации мирных договоренностей", отметили в Сенате США.

"США и ЕС обязаны хранить евроатлантическую солидарность на фоне вопиющего пренебрежения Россией и своими обязательствами по Минским соглашениям, а также оккупации Крыма. Мы призываем продлить санкции против России, пока она полностью не выполнит свои международные обязательства", – подчеркнули авторы документа.

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Письмо подписали сенатор Бен Кардин, Джон Маккейн, Ричард Дурбин, Роб Портман, Дженни Шахин и Рон Джонсон.

Как сообщал УНИАН, страны ЕС продлят еще на полгода санкции в отношении России, несмотря на имеющиеся разногласия относительно необходимости такого шага.