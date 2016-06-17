Американские ВМС останутся в Черном море, несмотря на критику Кремля - Reuters

Об этом заявил секретарь военно-морского флота США, передает Reuters.

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Секретарь ВМС Рэй Мабус на борту американского эсминца USS Mason, в Средиземном море заявил Reuters, что задача ВМС США состоит в сдерживании агрессии и сохранении морских путей открытыми.

"Мы будем там. Главное, что мы будем делать – это сдерживать потенциальную угрозу", - сказал Мабус.

Напомним, 6 июня эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Вход в Черное американского эсминца Porter в этом месяце уже подвергся жесткой критике со стороны Москвы. Ожидается, что на предстоящем июльском саммите НАТО в Варшаве Турция и Румыния будут добиваться усиления присутствия НАТО в Черном море.