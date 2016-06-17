Сандерс призвал миллионы своих сторонников поддержать Клинтон
Американский сенатор Берни Сандерс призвал миллионы своих избирателей поддержать на президентских выборах Хиллари Клинтон, лидирующую по итогам предварительных выборов Демократической партии.
"Социалист" Сандерс, до последнего отказывавшийся признать свое поражение, пообещал поддержать Клинтон в ходе предвыборной кампании, сообщает Русская служба Би-би-си.
Он отметил, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе с ней над реформированием Демократической партии для борьбы с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.
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Клинтон заручилась поддержкой достаточного количества делегатов для выдвижения своей кандидатуры в президенты еще на минувшей неделе. 9 июня встречу с Сандерсом провел уходящий после двух сроков глава Белого дома Барак Обама.
Клинтон станет первой в истории женщиной, выдвинутой в президенты США.
58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года. Помимо Трампа и Клинтон в выборах примет участие кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон.