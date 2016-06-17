Сандерс призвал миллионы своих сторонников поддержать Клинтон

"Социалист" Сандерс, до последнего отказывавшийся признать свое поражение, пообещал поддержать Клинтон в ходе предвыборной кампании, сообщает Русская служба Би-би-си.

Он отметил, что с нетерпением ждет возможности поработать вместе с ней над реформированием Демократической партии для борьбы с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом.

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Клинтон заручилась поддержкой достаточного количества делегатов для выдвижения своей кандидатуры в президенты еще на минувшей неделе. 9 июня встречу с Сандерсом провел уходящий после двух сроков глава Белого дома Барак Обама.

Клинтон станет первой в истории женщиной, выдвинутой в президенты США.

58-е президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года. Помимо Трампа и Клинтон в выборах примет участие кандидат от Либертарианской партии Гэри Джонсон.