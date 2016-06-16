В Британии приостановили агитацию перед референдумом по выходу страны из ЕС после расстрела депутата
Сторонники и противники членства Британии в ЕС приостановили кампанию по референдуму 23 июня после расстрела неизвестным депутата парламента Джо Кокс.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Bloomberg.
Член Лейбористской партии Джо Кокс, известная как сторонница сохранения Британии в Евросоюзе, была госпитализирована в критическом состоянии после нападения неизвестного в городе Бирсталл в Западном Йоркшире. Впоследствии Джо Кокс умерла в больнице.
В полиции не исключают, что нападение могло быть связано с кампанией по референдуму.
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"Мы приостанавливаем все мероприятия в рамках кампании на день. Наши мысли с Джо Кокс и ее семьей", - говорится в сообщении на официальной странице кампании за сохранение Британии в ЕС.
Сторонники выхода Великобритании из ЕС также приостановили кампанию.
Премьер-министр Дэвид Кэмерон отменил свою поездку в Гибралтар, заявив, что "после ужасного нападения на Джо Кокс было бы правильно прекратить все мероприятия в рамках кампании".
СМИ сообщают, что по словам очевидцев, 52-летний нападающий, которого уже задержали, кричал: "Британия — прежде всего". Это лозунг ультраправой партии с одноименным названием, известной своими антиммигрантскими акциями и нападениями на мусульман, а также агитацией за выход из ЕС.
Ранее УНИАН сообщал, что член парламента Великобритании Джо Кокс, раненная при покушении, умерла.