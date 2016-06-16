В Британии умерла раненая при покушении член парламента

При нападении она получила огнестрельные и ножевые ранения, передает Медуза со ссылкой на The Guardian.

Смерть зафиксирована на месте убийства.

Читайте такжеВ столице Аргентины неизвестные напали на племянника Папы Римского Ранее УНИАН сообщал, что в Западном Йоркшире совершено покушение на британского парламентария-лейбориста, 41-летнюю Джо Кокс. Полиция сообщила о задержании 52-летнего мужчины.

Очевидцы отмечают, что сначала произошла перепалка с участием Кокс и двух мужчин. Потом один из них достал пистолет и дважды выстрелил.