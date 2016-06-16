В Британии умерла раненая при покушении член парламента
19:24, 16 июня 2016Мир
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Член парламента Великобритании Джо Кокс, раненная при покушении, умерла.
REUTERS
При нападении она получила огнестрельные и ножевые ранения, передает Медуза со ссылкой на The Guardian.
Смерть зафиксирована на месте убийства.
Читайте такжеВ столице Аргентины неизвестные напали на племянника Папы Римского Ранее УНИАН сообщал, что в Западном Йоркшире совершено покушение на британского парламентария-лейбориста, 41-летнюю Джо Кокс. Полиция сообщила о задержании 52-летнего мужчины.
Очевидцы отмечают, что сначала произошла перепалка с участием Кокс и двух мужчин. Потом один из них достал пистолет и дважды выстрелил.
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