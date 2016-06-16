Угрозы Путина Европе оказались большим блефом - Die Welt

Об этом пишет Эдуард Штайнер в статье "Угрозы Путина Европе оказались большим блефом", опубликованной на сайте газеты Die Welt.

Весной мультимиллиардер Леонид Михельсон стал самым богатым человеком в России – в основном, за счет выгодных сделок с Китаем. В декабре прошлого года он продал китайской "Sinopec" десять процентов крупнейшего российского нефтехимического холдинга "СИБУР" за $1,3 млрд.

Кроме того, китайский фонд Шелкового пути выкупил 9,9% "Ямал СПГ", компании Михельсона, расположенной на одноименном полярном полуострове, а китайская нефтяная компания CNPC уже владеет 20% "Ямал СПГ". Недавно было объявлено, что после четырех месяцев переговоров, два китайских банка сообщили о своей готовности предоставить кредиты на сумму свыше двенадцати миллиардов долларов проекту, который позволит производить газ уже с 2017 года.

Правительство России было бы радо, если бы пример Михельсона был типичным и показательным. В конце концов, после разрыва с Западом из-за аннексии Крыма и сепаратистского конфликта на востоке Украины, Кремль решил отвернуться от Европы и обратиться к Восточной Азии, в первую очередь, к Китаю. Спустя два года необходимо отметить: большого поворота не произошло. Проект "Китай" потерпел неудачу.

Это не вина русских, которые делали все возможное, чтобы привлечь китайцев. Скорее всего, это связано с самими китайцами, которые показали свою заинтересованность, но в то же время оказались жесткими переговорщиками, которые точно знали об изолированном положении России и пользовались этим.

"Россия слишком эмоционально отреагировала на заявления о том, что мы поворачиваемся к Востоку", - недавно отметила Ирина Сорокина, ответственный секретарь Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической и инновационной продукцией: "Реакция китайцев на наше внимание была более сдержанной и прохладной".

Объем торговли между Китаем и Россией снизился на 28%

Не все гладко даже в двусторонней торговле, в которой в равной степени заинтересованы обе страны. В прошлом году товарооборот снизился на 28%, до $63,6 млрд. Это не говорит об отсутствии сотрудничества, поскольку Пекин стал первым иностранным клиентом, который покупает российские системы ПВО С-400 и заказал 24 истребителя Су-35.

Причина спада в торговле – ослабление экономики обеих стран. В 2015 году рост Китая впервые за четверть века упал до уровня ниже семи процентов, экономические показатели России сократились на 3,7 процента.

Тем не менее, обе страны следуют заявленной цели – к 2020 году увеличить объем двусторонней торговли до $200 млрд. Даже если эта большая затея увенчается успехом, этот объем все равно будет меньше, чем у ЕС и Китая в прошлом году (210 млрд евро).

Китай практически ничего не инвестирует в Россию

Торговля – это одно. Инвестиции в Россию – другое. Сложно представить себе более подходящий момент. Во-первых, стремительное падение курса рубля значительно удешевило прежде высокие затраты на рабочую силу, землю и объекты для иностранных инвесторов, сказал Виктор Четвериков, глава российского рейтингового агентства НРА.

Согласно постановлению правительства, при одинаковом качестве государственные предприятия должны покупать отечественные продукты, что вынуждает иностранные компании локализовать производство и выпускать продукцию под брендом "Сделано в России".

Примечательно, что китайцы не стали сразу вкладывать деньги в Россию. Из всех $116 млрд, которые Китай инвестировал в прошлом году за рубеж, северному соседу досталось только 794 млн, то есть, 0,7%.

Кроме того, период до 2015 года показывает, что китайцы были очень избирательны в вопросе прямых инвестиций в постсоветском пространстве, указывает в своем анализе Ярослав Лисоволик, главный экономист Евразийского банка развития.

Прямые инвестиции Китая в Казахстан

Согласно анализу Лисоволика, примечательно, что Россия почти никогда не была в центре внимания китайцев. Из $27 млрд прямых инвестиций, которые Китай в 2015 году вложил в крупнейшие экономики стран СНГ, Россия получила лишь $3,4 млрд долларов. Казахстан, в свою очередь, получил от Китая $ 23,6 млрд.

В Казахстане, китайцы вкладывают большую часть денег в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру для их транспортировки, чтобы таким образом стать менее зависимыми от поставщиков сырья.

На примере газовой и нефтехимической империи Михельсона можно увидеть, что в России такая же ситуация. Кроме того, Китай также хочет получать сырье на гораздо более выгодных условиях, чем те, которых удалось добиться Европе.

Для поставок газа необходимо построить трубопроводы

Это отражено в газовом вопросе. Китай заставил русских нервничать еще до разногласий Москвы с Европой в связи с кризисом в Украине. Переговоры длились десять лет, прежде чем в мае 2014 года (в разгар конфликта в Украине) компания "Газпром" подписала свой первый контракт с Китаем на поставку газа.

Сумма в $400 млрд впечатляет. Но эксперты спорят о том, насколько выгодными будут для Москвы поставки газа, для которых сначала еще необходимо построить трубопровод.

Тем не менее, подписание контракта стало для "Газпрома" возможностью посмеяться над своими верными, но осторожными клиентами в ЕС и угрожать им российско-китайской картой. Правительство России уже неоднократно заявляло о возможном повороте к Азии – в 2009 и 2012 году.

Поворот в сторону Китая не сработал

В конце, все угрозы оказалось блефом. Недавно российский деловой журнал "Власть" написал, что, кроме сырьевого сектора, у китайцев нет оснований инвестировать в Россию. С экономической точки зрения, Китай скорее будет инвестировать в страны первого мира, от которых сможет получить технологии и ноу-хау, или в страны третьего мира, которые относительно дешево и без особого сопротивления отдадут свои ресурсы и пахотные земли. "Россия не относится ни к первой, ни ко второй категории".

На самом деле, в России китайские инвесторы могут столкнуться с серьезными препятствиями, если захотят получить контроль над предприятиями. И, наоборот, в Китае россияне столкнутся с трудностями, когда будут просить кредиты. Ведь после строгого ограничения доступа на западные рынки капитала Россия наделась, что Китай легко будет отдавать ей щедрые суммы.

Иногда Китай все же соглашается помочь, как показывает случай Михельсона, и недавно – Газпрома, который получил от Банка Китая кредит на сумму два миллиарда евро. Но это по-прежнему отдельные случаи. "Китайские банки до сих пор не слишком охотно предоставляют кредиты напрямую российским компаниям", - говорит Игорь Гедоров, аналитик ING.

Опрос Левада-центра показывает, что население России по-прежнему воспринимает Поднебесную как угрозу, хотя процент тех, кто считает Китай союзником, удвоился, по сравнению с 2013 годом, и теперь составляет 43%. В редакционной статье газета "Ведомости" недавно написала: "Но чем нам полезен союзник, мы не знаем".