В Китае посадили семью бывшего министра из-за коррупции

Об этом сообщает Русская служба BBC со ссылкой на государственные СМИ страны.

Чжоу Бинь, сын политика, был приговорен к 18 годам лишения свободы за взятки и ведение нелегального бизнеса. Его также оштрафовали более чем на 350 млн юаней (53 млн долларов).

Также суд постановил конфисковать все его активы, полученные незаконным способом.

По данным Рейтер, он еще в начале 2013 года смог уехать в США, чтобы избежать ареста. Однако затем вернулся в Китай для переговоров с властями, где и был задержан.

Жена Чжоу Юнкана Цзя Сяое, которая раньше работала журналистом на местном телевидении, была приговорена к девяти годам тюрьме и штрафу в 1 млн юаней (150 тысяч долларов). Ее также обвиняют в том, что она брала взятки.

Читайте такжеВ Китае осужденный за коррупцию крупный банкир умер в тюрьме

Самого Чжоу Юнкана еще в прошлом году приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным в коррупции, а также раскрытии информации, представляющей государственную тайну.

Чжоу Юнкан был одним из самых влиятельных политиков в Китае. Он входил в постоянный комитет Политбюро страны и считался одним из соперников нынешнего лидера страны Си Цзиньпина.

Несколько лет назад он стал фигурантом одного из самых крупных коррупционных скандалов в стране. По этому делу были арестованы десятки его подчиненных и родственников.