"Сборная мельдония": Путина злят публикации западных СМИ о допинге и возможном отстранении РФ от Олимпиады - FT
Президент России Владимир Путин может прибегнуть к антизападной риторике в том случае, если Россию отстранят от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро за применение допинга.
Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.
Публикации в западных СМИ на эту тему его очень злят, пишет газета.
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Отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро не оставит президенту Владимиру Путину иного выбора, кроме как прибегнуть к антизападной риторике, рассказали Financial Times «два источника, знакомые с образом мыслей главы государства».
Возможную резкую реакцию Путина на такое развитие событий объяснил изданию российский бизнесмен, который обсуждал с президентом вопросы, связанные со спортом. «Для его правления двумя ключевыми темами являются спорт и национальная гордость. Как же он не может не рассердиться, если их у нас отберут?» - сказал собеседник FT.
Неназванный чиновник рассказал изданию, что Путина очень злят публикации в западных СМИ о том, что российские спортсмены используют запрещенные препараты.
Официального комментария Кремля в статье FT нет.
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В пятницу Международная федерация легкой атлетики (IAAF) должна объявить свое решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду.
В ноябре IAAF временно дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), что привело к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Причиной такого решения стала рекомендация Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое обвинило российских легкоатлетов в масштабном использовании допинга, в том числе мельдония, а федерацию - в сокрытии этой практики.
Полный запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде может быть санкционирован Международным олимпийским комитетом (МОК). Его заседание состоится 21 июня в Лозанне.
Глава МОК Томас Бах заявил, что сборную России не допустят к участию в Олимпиаде, если будет доказано существование «организованной и всеобъемлющей системы допинга, затрагивающей другие виды спорта».
Российские спортсмены обратились к Баху с открытым письмом, в котором попросили допустить к участию в Олимпиаде спортсменов, не заподозренных в применении допинга.
Напомним, запрещенный с 1 января препарат мельдоний был обнаружен в допинг‑пробах российских спортсменов.