"Сборная мельдония": Путина злят публикации западных СМИ о допинге и возможном отстранении РФ от Олимпиады - FT

Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Публикации в западных СМИ на эту тему его очень злят, пишет газета.

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Отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро не оставит президенту Владимиру Путину иного выбора, кроме как прибегнуть к антизападной риторике, рассказали Financial Times «два источника, знакомые с образом мыслей главы государства».

Возможную резкую реакцию Путина на такое развитие событий объяснил изданию российский бизнесмен, который обсуждал с президентом вопросы, связанные со спортом. «Для его правления двумя ключевыми темами являются спорт и национальная гордость. Как же он не может не рассердиться, если их у нас отберут?» - сказал собеседник FT.

Неназванный чиновник рассказал изданию, что Путина очень злят публикации в западных СМИ о том, что российские спортсмены используют запрещенные препараты.

Официального комментария Кремля в статье FT нет.

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В пятницу Международная федерация легкой атлетики (IAAF) должна объявить свое решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду.

В ноябре IAAF временно дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), что привело к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Причиной такого решения стала рекомендация Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое обвинило российских легкоатлетов в масштабном использовании допинга, в том числе мельдония, а федерацию - в сокрытии этой практики.

Полный запрет на участие российских спортсменов в Олимпиаде может быть санкционирован Международным олимпийским комитетом (МОК). Его заседание состоится 21 июня в Лозанне.

Глава МОК Томас Бах заявил, что сборную России не допустят к участию в Олимпиаде, если будет доказано существование «организованной и всеобъемлющей системы допинга, затрагивающей другие виды спорта».

Российские спортсмены обратились к Баху с открытым письмом, в котором попросили допустить к участию в Олимпиаде спортсменов, не заподозренных в применении допинга.

Напомним, запрещенный с 1 января препарат мельдоний был обнаружен в допинг‑пробах российских спортсменов.