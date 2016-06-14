Стрельба в гипермаркете Walmart в Техасе: полиция ликвидировала напавшего

Об этом на своей странице в Twitter сообщил департамент полиции города.

"Подозреваемый в стрельбе в Walmart ликвидирован. Судя по всему, он скончался. Заложники в безопасности", - говорится в сообщении.

Suspect has been shot by APD SWAT and is apparently dead. Hostages inside are safe https://t.co/gY8nVkbTml — Amarillo Police Dept (@AmarilloPD) June 14, 2016

Ранее РБК со ссылкой на издание Breaking 911 сообщало, что вооруженный мужчина захватил заложников.

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В заложниках оказался по крайней мере один человек. Очевидцы события рассказали, что нападавший работал в гипермаркете и взял в заложники своего коллегу.

О стрельбе в гипермаркете в городе Амарилло стало известно ранее вечером. Из магазина эвакуировали посетителей, полицейские просили граждан не приближаться к зданию. Дороги, которые вели в Walmart, были перекрыты.