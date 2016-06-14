Убийца полицейского под Парижем оказался сторонником ИГ и кричал "Аллах акбар" - СМИ

По данным источников газеты Le Figaro в полиции, об этом сам преступник заявлял сотрудникам полиции, которые вели с ним переговоры, когда тот удерживал заложников.

Также, по данным французского издания, очевидцы рассказали следователям, что преступник по время нападения на полицейского кричал "Аллах акбар".

Расследование случившегося передано антитеррористическому подразделению судебной полиции Версаля и Главному управлению внутренней безопасности МВД Франции.

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В свою очередь агентство Reuters со ссылкой близкое к исламистам агентство Amaq сообщает, что "Исламское государство" взяло на себя ответственость за случившееся.

Нападение на 42-летнего полицейского, работавшего в городе Ле-Мюро, произошло около 20:30 по местному времени, когда тот вернулся домой и был в гражданской одежде. Преступник нанес ему 9 ножевых ранений, от чего правоохранитель скончался. Нападавший укрылся в его доме и взял в заложники его жену и 3-летнего сына.

Прибывшие около 21:30 сотрудники спецназа пытались вести переговоры с преступником о сдаче, однако они не увенчались успехом. В итоге правоохранители застрелили захватчика.

В доме был обнаружен труп жены полицейского. В то же время сын пары найден в безопасности, ему была оказана медицинская помощь.