Украина, Польша и страны Балтии осудили советские депортации 1941 года: Кремль продолжает отрицать преступления

Об этом сообщает "Польское радио".

От Украины документ подписал глава Минюста Павел Петренко.

В документе отмечается, что Россия, как наследница Советского Союза, до сих пор не компенсировала жертвам ущерба, нанесенного советской системой.

При этом министры европейских стран подчеркивают, что Россия в своей официальной риторике продолжает отрицать преступления.

"Мы отдаем дань уважения всем осужденным за их мучения, через которые они прошли. Будем о них помнить всегда. Всегда будем осуждать преступления тоталитарных режимов", - говорится в документе.

В советское время из Литвы было депортировано свыше 130 тысяч человек.