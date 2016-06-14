Украина, Польша и страны Балтии осудили советские депортации 1941 года: Кремль продолжает отрицать преступления
19:53, 14 июня 2016Мир
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В совместном заявлении, опубликованном во вторник в Вильнюсе, где проходят чествования 75-ой годовщины начала массовых депортаций в Сибирь, министры юстиции Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины осудили советские депортации 1941 года.
Россия, как наследница Советского Союза, до сих пор не компенсировала жертвам ущерба / wikipedia.org
Об этом сообщает "Польское радио".
От Украины документ подписал глава Минюста Павел Петренко.
В документе отмечается, что Россия, как наследница Советского Союза, до сих пор не компенсировала жертвам ущерба, нанесенного советской системой.
При этом министры европейских стран подчеркивают, что Россия в своей официальной риторике продолжает отрицать преступления.
"Мы отдаем дань уважения всем осужденным за их мучения, через которые они прошли. Будем о них помнить всегда. Всегда будем осуждать преступления тоталитарных режимов", - говорится в документе.
В советское время из Литвы было депортировано свыше 130 тысяч человек.
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