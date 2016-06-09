В оккупированном Крыму пропал еще один крымский татарин

Об этом член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил на своей странице в Facebook.

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"По данным источника из Крыма, однокурсники Мелясанова Джохара Расимовича, 20.05.1996, видели его последний раз в субботу 04.06.2016, он выходил из общежития с рюкзаком, одет был в спортивную одежду. В понедельник 06.06.2016 должен был сдавать экзамен в ТНУ факультет туризма. Только сегодня однокурсник позвонил и сообщил матери Нурие Асановой, что его нет несколько дней в общежитии", - сообщил Бариев.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма Россией на полуострове начали задерживать крымских татар, участились обыски в их жилищах, мечетях. Оккупационная власть запретила деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и внесла его в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.