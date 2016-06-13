В Турции на базе НАТО сорвался с крыши американец: хотел попасть в свою квартиру через окно при помощи электрокабеля
21:28, 13 июня 2016Мир
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Американец, возглавлявший службу пожарной безопасности на авиабазе Инджирлык в Турции, погиб, сорвавшись с крыши своего дома.
REUTERS
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой ABCnews.
61-летний Тадеуш Борович привязал к трубе электрический кабель, чтобы через открытое окно попасть в свою квартиру на 10-м этаже.
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На базе Инджирлык расположены самолеты ряда стран международной коалиции, участвующих в воздушной операции против террористической группировки "Исламское государство".
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