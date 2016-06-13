В Турции на базе НАТО сорвался с крыши американец: хотел попасть в свою квартиру через окно при помощи электрокабеля

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой ABCnews.

61-летний Тадеуш Борович привязал к трубе электрический кабель, чтобы через открытое окно попасть в свою квартиру на 10-м этаже.

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