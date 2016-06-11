Слоу джем от президента: Обама спел о своих достижениях на посту (видео)

Запись фрагмента передачи была выложена на официальном YouTube-канале шоу в четверг, 9 июня, передает ТСН. Ролик собрал уже более 1,7 миллионов просмотров.

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В видео Обама рассказывает о своих достижениях на посту президента. В частности, лидер США отметил, что за годы его правления в стране было создано 14 млн рабочих мест, благодаря чему существенно сократился уровень безработицы.

Он также поделился своими мыслями по поводу предстоящих выборов президента США.

Речь Обамы сопровождалась музыкальным аккомпанементом в стиле слоу джем, а также ироничными комментариями ведущего шоу.

Отмечается, что президент США умеет посмеяться над собой. Шутки над кандидатами в президенты, пение в Белом доме и эмоциональное рычание на камеру – всем этим веселым багажом может похвастаться нынешний лидер США Барак Обама.