В ЕС работают над разрешением обеспокоенности некоторых стран, связанной с безвизовым режимом для Украины, Грузии, Косово и Турции

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в пятницу в Люксембурге после окончания заседания Совета ЕС по внутренним делам сообщил государственный секретарь по вопросам безопасности и юстиции Нидерландов Клаас Дейкхофф (Klaas Dijkhoff).

"Сегодня мы говорим о либерализации визового режима. Мы видим прогресс относительно всех предложений, включая Турцию. Но мы еще не принимаем решения. Некоторые страны выразили конкретную обеспокоенность, которая на этот момент их удерживает от согласия. Мы будем продолжать работать над разрешением этой обеспокоенности, чтобы как можно скорее достичь договоренностей по визовой либерализации для четырех стран, если они выполнят критерии", - сказал он.

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Вместе с тем, государственный секретарь избежал ответа на вопрос, какие именно страны против и какую конкретно обеспокоенность они выразили.

"Мы сказали, что хорошо знать о проблемах, чтобы мы продолжали работать над их решением", - сказал Дейкхофф.

Европейский комиссар Димитрис Аврамопулос, в свою очередь, отметил, что позиция Еврокомиссии «была очень четкой в ее рекомендациях".

"Я надеюсь, что прогресс в Совете и Парламенте будет скоро достигнут", - сказал он.