В Италии задержали двух украинцев, которые перевозили сирийских мигрантов

В четверг, 9 июня, на берегу моря в Калабрии обнаружили группу из 16 мигрантов в мокрой одежде. Они вышли из парусника, который попытался сбежать от правоохранителей. об этом сообщили в финансовой полиции Италии, со ссылкой на Reuters пишет "Европейская правда".

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После короткого преследования полицейские остановили парусник, на борту которого обнаружили двоих украинцев. Лодка была конфискована, а граждане Украины задержаны.

В состав группы мигрантов входили двое детей, шесть женщин и восемь мужчин, которые назвались гражданами Сирии и начали свое путешествие в Турции.

Сейчас полиция проводит следственные действия для того, чтобы выяснить, к какой именно организации принадлежали украинцы, которые перевозили мигрантов.

По информации министерства внутренних дел Италии, с начала года в страну прибыли примерно 50 тыс. мигрантов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за два дня в Средиземном море спасены около 3 тысяч беженцев.